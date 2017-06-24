Дворкович: взял на память майку Акинфеева, он блестящий вратарь

Заместитель председателя правительства РФ, член правления РФС Аркадий Дворкович после матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций Мексика — Россия (2:1) не стал критиковать голкипера россиян Игоря Акинфеева за грубую ошибку в эпизоде со вторым голом мексиканцев.
«После игры я взял на память майку Акинфеева. Считаю, что он капитан. И блестящий вратарь. Ошибки бывают у всех», — передаёт слова Дворковича корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Видео второго гола сборной Мексики можно посмотреть в «Твиттере».