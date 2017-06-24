Глушаков: отношение болельщиков уже лучше, у сборной России всё впереди

Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился впечатлениями от проигрыша в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017 с командой Мексики. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу мексиканцев.
«Если мы с таким желанием будем играть, то всё будет хорошо, будем футбольнее. Отношение болельщиков уже лучше. Ещё всё впереди», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Сборная России стала третьей хозяйкой Кубка конфедераций, не сумевшей выйти из группы. В 1997 году борьбу на первом этапе завершила Саудовская Аравия, а в 2001 году групповую стадию не сумела пройти Южная Корея.