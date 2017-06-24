Вуд: сборная Новой Зеландии приобрела опыт на Кубке конфедераций

Нападающий сборной Новой Зеландии Крис Вуд прокомментировал поражение своей команды от Португалии (0:4) в матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017. Новозеландцы проиграли все три матча в России и покидают турнир.
«Соперник доминировал. Мы не смогли реализовать свои моменты, получили пенальти, которое Роналду реализовал. К сожалению, удача была не на нашей стороне. Пенальти — один из ключевых моментов, после этого соперник забил ещё. В последние 20 минут мы пропустили несколько голов.
Мы приобрели опыт на этом турнире, стали играть лучше. Мы вернёмся ещё более сильной командой», — передаёт слова Вуда корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.