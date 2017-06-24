Отмена вечеринки после финала Лиги чемпионов обошлась «Ювентусу» в € 400 тыс.

«Ювентус», выигравший в минувшем сезоне чемпионат и Кубок Италии, перед финалом Лиги чемпионов организовал в Турине вечеринку, которая должна была состояться после решающей игры с «Реалом» и обошлась бы туринскому клубу в € 1 млн. «Ювентус» заранее занялся организацией вечеринки и сделал первоначальный взнос в размере € 400 тыс., который не подлежал возврату, сообщают итальянские СМИ. Бьянконери были вынуждены отменить празднования, на что повлияло не только поражение от «Реала» с крупным счётом 1:4, но и беспорядки, приведшие к гибели женщины и травмам 1,5 тыс. людей по итогам просмотра болельщиками финала Лиги чемпионов в фан-зоне на площади в Турине.