Бернарду Силва: сборной Португалии неважно, с кем играть в полуфинале КК-2017

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва прокомментировал победу
своей команды над Новой Зеландией (4:0) в матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017.
«Новая Зеландия — сильная команда, нам было очень непросто, но удалось реализовать свои моменты. В первом тайме мы играли не так хорошо, новозеландцы физически сильны. Это футбол, так бывает. Но после перерыва всё пришло в норму.
Мой гол? Я ждал своих партнёров, но никого не дождался и пробил сам. Подумал, что попытаю счастья и забил.
Все команды, которые пробьются в плей-офф, очень сильны, и нам неважно, с кем играть. Не нужно загадывать, что будет дальше, надо идти шаг за шагом. Полуфинальный матч очень важен. В каждой игре мы будем показывать максимум», — передаёт слова Силвы корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Матч 1/2 финала Кубка конфедераций португальцы проведут 28 июня в Казани, соперник сборной определится завтра, 25 июня.