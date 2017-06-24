Эштреков: в моменте со вторым голом Мексики виноват не Акинфеев, а Васин

Бывший главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков после поражения сборной России в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017 с командой Мексики ответил на вопрос об ошибке вратаря Игоря Акинфеева. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу мексиканцев.
«В первом тайме сборная России выглядела очень хорошо. Удалось забить, но быстро пропустили, и это сломило. Мы не можем точно знать, были ли пенальти. Да, возможно, в ситуации с Жирковым был, а со Смоловым нет. Но судьи лучше знают и определяют. Их много, они друг другу подсказывают и решают.
В моменте с Акинфеевым виноват Виктор Васин. Он проиграл позицию. Мяч долго летел, защитник должен был подстраховать и выбить мяч. Когда Акинфеев выходил, было поздно. Но с одной стороны, это ошибка защитника, а с другой — заслуга нападающего сборной Мексики.
Сейчас у нас прогрессируют молодые. В особенности Головин. И сегодня, и в других играх он был полезен, создавал моменты, много двигался. Видно желание Александра. Он совершает огромный объём работы. Безусловно, у нас есть травмированные. Алан Дзагоев и другие футболисты могли бы усилить нашу обойму. Выбор был бы больше. Но нужно исходить из того, что есть сейчас. У нас состав, в котором 23 игрока. Нужно решать задачи с ними», — сказал Эштреков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.
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