Черчесов: в моральном плане сборная России сделала шаг вперёд

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Мексики (1:2) на Кубке конфедераций — 2017 и вылета из турнира поблагодарил болельщиков национальной команды за поддержку.
«Турнир для нас, к сожалению, завершился, но мы хотели бы поблагодарить болельщиков. Мы чувствовали их поддержку везде: и в аэропортах, и во время общения на улице, и на стадионах. Читаем их отклики. Если в спортивном плане нам не удалось сделать то, что мы планировали, то в моральном, я думаю, мы сделали шаг вперёд. Нас ждут лучшие времена», — сказал Черчесов.