Кудряшов: я решил играть без защитной маски под свою ответственность

Защитник сборной России Федор Кудряшов поделился впечатлениями от поражения в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017 с командой Мексики. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу мексиканцев.
«Развивается ли сборная? А как вы думаете? Может быть, просто не так быстро, как хотелось бы. Я думаю, что какой-то шаг сделали. Может быть, полшага вперёд. Прибавляем каждый в отдельности. А там уже тренеру решать, кого дальше вызывать.
Мне нужно было играть в защитной маске ещё две недели, но я решил играть без неё под свою ответственность. В ней было очень трудно, поэтому с Мексикой играл без неё", — передаёт слова Кудряшова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.