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Хавьер Эрнандес: честно, сборная России — мощная команда, достойная

24 июня 2017, суббота. 22:21. Футбол

Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес поделился впечатлениями от победы над командой России в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу мексиканцев.

«Честно, Россия — мощная команда, достойная, с хорошей физической подготовкой. Все сборные равны, у всех есть плюсы и минусы. Считаю, заслуженно выиграли. Хорошо действовали в течение всех 90 минут.

Без разницы, какой соперник попадётся дальше — Чили и Германия. Обе команды качественные. Будем готовиться к полуфиналу", — передаёт слова Эрнандеса корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.

Сборная России — третья хозяйка Кубка конфедераций, не сумевшая выйти из группы
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Германии — Футбол Сборная Мексики — Футбол Сборная России — Футбол Сборная Чили — Футбол Хавьер Эрнандес Кубок конфедераций
Новости. Футбол
24 июня 2017, суббота
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