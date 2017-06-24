Хавьер Эрнандес: честно, сборная России — мощная команда, достойная

Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес поделился впечатлениями от победы над командой России в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу мексиканцев.
«Честно, Россия — мощная команда, достойная, с хорошей физической подготовкой. Все сборные равны, у всех есть плюсы и минусы. Считаю, заслуженно выиграли. Хорошо действовали в течение всех 90 минут.
Без разницы, какой соперник попадётся дальше — Чили и Германия. Обе команды качественные. Будем готовиться к полуфиналу", — передаёт слова Эрнандеса корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.