«Марсель» объявил о переходе Жермена из «Монако»

Нападающий «Монако» Валер Жермен перешёл в «Марсель». 27-летний футболист в ближайшее время пройдёт процедуру медицинского осмотра и в понедельник, 26 июня, подпишет контракт на четыре года с новым клубом, информирует официальный сайт «Марселя». В тот же день игрок проведёт первую пресс-конференцию в новом качестве.
Жермен оказался в системе «Монако» в 2005 году, а в 2009 году подписал первый профессиональный контракт.
В составе монегасков нападающий в общей сложности провёл 200 матчей, забил 49 мячей и отдал 21 голевую передачу.