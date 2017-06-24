Ерохин после матча с Мексикой поменялся футболками с Хавьером Эрнандесом

Полузащитник сборной России Александр Ерохин после поражения в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017 с командой Мексики поменялся футболками с нападающим Хавьером Эрнандесом в подтрибунном помещении. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу мексиканцев. Ерохин отметился голевой передачей.
«Да, обменялся майками с Чичарито. Договорились с ним об этом в подтрибунном помещении», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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