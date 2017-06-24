Аджоев представил игрокам тульского «Арсенала» Божовича

Тульский «Арсенал» вылетел на второй учебно-тренировочный сбор в Австрию. Новый главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович в Австрию взял 21 футболиста.
Вратари: Михаил Левашов, Алексей Березин и Никита Макеев.
Защитники: Иван Иванов, Кирилл Комбаров, Максим Беляев, Александр Денисов, Гиа Григалава, Анри Хагуш, Артём Ярмонецкий.
Полузащитники: Кантемир Берхамов, Илья Максимов, Вадим Стеклов, Александру Бурчану, Михаил Александров, Игорь Горбатенко, Владислав Рыжков, Гурам Аджоев.
Нападающие: Игорь Шевченко, Федерико Расич, Асланбек Сикоев.
«По прибытии в гостиницу состоялось знакомство с новым тренерским штабом. Президент ПФК «Арсенал» Гурам Аджоев представил футболистам главного тренера Миодрага Божовича. Помогать черногорцу выстраивать команду будут два его помощника — Милорад Байович и Войе Чалов», — информирует сайт «канониров».