Видео: как фанаты встретили Акинфеева после матча сборной России с Мексикой

Болельщики сборной России тепло встретили голкипера национальной команды Игоря Акинфеева после поражения от Мексики (1:2) в 3-м туре группового этапа Кубка конфедераций — 2017 и вылета из турнира.
На выходе со стадиона фанаты скандировали Акинфееву «Игорь! Игорь!», передаёт корреспондент «Чемпионата».
В начале второго тайма матча с Мексикой Акинфеев допустил грубую ошибку, после которой Ирвин Лосано забил второй гол в ворота сборной России, оказавшийся победным для мексиканцев.
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