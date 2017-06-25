Игроки сборной Португалии получили выходной после матча с Новой Зеландией

Сборная Португалии одержала победу над Новой Зеландией в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Фернанду Сантуша.
Тренерский штаб предоставил игрокам сборной Португалии один выходной по окончании группового этапа. На такой же шаг пошла сборная Мексики, победившая Россию (1:0). Португальцы и мексиканцы узнают своего соперника по полуфиналу КК-2017 после завершения матчей третьего тура в группе В.
Сборная Португалии набрала 7 очков и с первого места в группе А вышла в полуфинал Кубка конфедераций — 2017, опередив набравшую столько же баллов Мексику по разнице забитых и пропущенных голов.