Габулов: сборная России до последнего верила, что отыграется у Мексики

Вратарь сборной России Владимир Габулов поделился впечатлениями от проигрыша в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017 с командой Мексики. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу мексиканцев.
«До последнего верили, что отыграемся. Старались, делали что могли, но, к сожалению, результата не добились.
Болельщикам спасибо!» — цитирует Габулова пресс-служба сборной России.
Сборная России стала третьей хозяйкой Кубка конфедераций, не сумевшей выйти из группы. В 1997 году борьбу на первом этапе завершила Саудовская Аравия, а в 2001 году групповую стадию не сумела пройти Южная Корея.