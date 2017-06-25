ФИФА заподозрила игроков сборной России на ЧМ-2014 в употреблении допинга

Английское издание Daily Mail утверждает, что 34 российских футболиста стали объектами расследования ФИФА на предмет допинга, в том числе все 23 игрока, входившие в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.
«Эта история ставит дополнительные вопросы о пригодности России к проведению чемпионата мира в 2018 году. Впервые в истории под подозрением находится вся команда, не говоря уже о том, что речь идёт о национальной сборной. ФИФА располагает досье чрезвычайной доказательности и детальности об игроках. Какие меры будут приняты пока неизвестно, но источник подтвердил, что дела расследуются», — утверждает издание.
В состав сборной России на чемпионате мира 2014 года входили:
Вратари: Игорь Акинфеев, Юрий Лодыгин, Сергей Рыжиков.
Защитники: Василий Березуцкий, Владимир Гранат, Андрей Ещенко, Сергей Игнашевич, Алексей Козлов, Дмитрий Комбаров, Андрей Семёнов, Георгий Щенников.
Полузащитники: Денис Глушаков, Игорь Денисов, Алан Дзагоев, Юрий Жирков, Алексей Ионов, Павел Могилевец, Виктор Файзулин, Олег Шатов.
Нападающие: Максим Канунников, Александр Кержаков, Александр Кокорин, Александр Самедов.
Сборная России на ЧМ-2014 заняла третье место в группе H, набрав 2 очка в 3 матчах.