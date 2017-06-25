Хавьер Эрнандес: Мексика выглядела свежее России во втором тайме

Нападающий сборной Мексики и леверкузенского «Байера» Хавьер Эрнандес прокомментировал итоги матча третьего тура группы А Кубка конфедераций, в котором его команда обыграла сборную России со счётом 2:1.
«Нельзя назвать лишь одну причину, по которой мы выглядели во втором тайме свежее, чем сборная России. Мы вместе играем, бегаем, работаем изо всех сил. Мы хотим принести радость себе самим, нашим семьям и всем мексиканцам. Тактические и технические причины всегда различны, и часто всё зависит от соперника. Если бы это было точной наукой и было записано в книге — всем бы её захотелось иметь», — приводит слова Эрнандеса Goal.