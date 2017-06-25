Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хавьер Эрнандес: Мексика выглядела свежее России во втором тайме

25 июня 2017, воскресенье. 02:15. Футбол

Нападающий сборной Мексики и леверкузенского «Байера» Хавьер Эрнандес прокомментировал итоги матча третьего тура группы А Кубка конфедераций, в котором его команда обыграла сборную России со счётом 2:1.

«Нельзя назвать лишь одну причину, по которой мы выглядели во втором тайме свежее, чем сборная России. Мы вместе играем, бегаем, работаем изо всех сил. Мы хотим принести радость себе самим, нашим семьям и всем мексиканцам. Тактические и технические причины всегда различны, и часто всё зависит от соперника. Если бы это было точной наукой и было записано в книге — всем бы её захотелось иметь», — приводит слова Эрнандеса Goal.

Хавьер Эрнандес: честно, сборная России — мощная команда, достойная
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сборная Мексики — Футбол Сборная России — Футбол Хавьер Эрнандес
Новости. Футбол
25 июня 2017, воскресенье
03:24 Эрикссон: Руни или Диего Косте в Китае было бы не менее комфортно, чем Халку
02:58 18 сейвов в исполнении 18 голкиперов Бундеслиги в сезоне-2017/18
02:40 Арбелоа: Моуринью за время матча «Реала» с «Севильей» назвал меня Кафу раз 300
02:15 Хавьер Эрнандес: Мексика выглядела свежее России во втором тайме
01:53 «Ахмат» сыграет с австрийским «Ред Буллом» на втором подготовительном сборе
01:25 ФИФА заподозрила игроков сборной России на ЧМ-2014 в употреблении допинга
00:57 Мостовой: у Васина была фора в 10 метров! Почему он не стал бороться — вопрос
00:54 Промес: для меня Месси — лучший футболист всех времён
00:54 Выиграй билеты на ЧМ-2018 с помощью цифр на карте
00:48 Лэмпард: если Коста уйдёт, замену придётся искать среди лучших нападающих мира
00:38 В Танзании именем полузащитника «Тоттенхэма» Ваньямы назвали улицу
00:37 Габулов: сборная России до последнего верила, что отыграется у Мексики
00:27 Канчельскис: пока есть шанс, надо уговаривать Бердыева даже на совмещение
00:13 Игроки сборной Португалии получили выходной после матча с Новой Зеландией
00:11 Видео: как фанаты встретили Акинфеева после матча сборной России с Мексикой
00:06 Кудряшов: не знаю, где продолжу карьеру
00:01 Лосано: Мексика рада добиться победы, несмотря на давление российских фанатов
24 июня 2017, суббота
23:54 Самедов, Головин и Васин обратились к болельщикам после вылета из КК-2017
23:53 «Хетафе» выиграл плей-офф Сегунды и вышел в Примеру
23:40 Определились все полуфиналисты чемпионата Европы по футболу — 2017 U21
23:30 «Барселона» в честь 30-летия Месси подготовила видео о его игре за академию
23:29 Бубнов: я бы не вешал всю вину на Черчесова, основные претензии — руководству
23:18 Скаут хоккейной сборной России: отечественные столярные изделия стабильно убоги
23:18 Исинбаева: к ЧМ-2018 сборная России окрепнет и постарается сыграть лучше
23:13 Черчесов подшутил над немецкой журналисткой после вопроса о давлении
23:10 Нападающий «Спартака» Луис Адриано заинтересовал «Палмейрас»
23:04 Овечкин: сборная России очень достойно выглядела на фоне чемпионов континентов
23:04 Аджоев представил игрокам тульского «Арсенала» Божовича
22:59 Сборная России показала максимальную скорость атакующих действий на КК-2017
22:49 Ерохин после матча с Мексикой поменялся футболками с Хавьером Эрнандесом
22:43 Очоа: считаю, что сборная России могла перевернуть ход матча
22:39 «Барселона» в честь 30-летия Месси показала, как менялся имидж игрока
22:37 Ари: могу получить российский паспорт в ближайшие месяцы, процесс возобновился
22:24 «Марсель» объявил о переходе Жермена из «Монако»
22:23 Промес прибыл на сбор «Спартака» в Австрии
22:21 Хавьер Эрнандес: честно, сборная России — мощная команда, достойная
22:16 Смолов не сдержал слёз после проигрыша мексиканцам на Кубке конфедераций
22:03 Кудряшов: я решил играть без защитной маски под свою ответственность
22:01 Черчесов: в моральном плане сборная России сделала шаг вперёд
21:54 Перейра Данилу: сборная Португалии — единый коллектив, мы в полуфинале!
21:49 Самедов: один пенальти на Смолове был стопроцентный, мы посмотрели видеоповтор
21:47 Эштреков: в моменте со вторым голом Мексики виноват не Акинфеев, а Васин
21:39 Моутинью: сборной Португалии приятна поддержка российских болельщиков
21:37 Роналду делит второе место в списке лучших бомбардиров европейских сборных
21:36 Андре Силва: сборной Португалии неважно, с кем играть в полуфинале КК-2017
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сборная снова облажалась. Кто виноват?
Архив →
© championat.com, 2000–2017