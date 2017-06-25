Арбелоа: Моуринью за время матча «Реала» с «Севильей» назвал меня Кафу раз 300

Экс-защитник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа, недавно объявивший о завершении карьеры, рассказал о случае, произошедшем с ним в одном из сезонов за «галактикос», когда команду возглавлял Жозе Моуринью.
«Рассказать анекдот? Мы играли с „Севильей“, и мы выигрывали после первого тайма. Он назвал меня Кафу раз восемь: „Команда в порядке, но у нас тут Кафу“. Он повторял это снова и снова. Я знал, что играю хорошо и решил не напрягаться во второй половине, но он продолжил называть меня Кафу — раз 300 за 10 минут. Вот так он смотрит и понимает футбол», — приводит слова Арбелоа Marca.
Маркос Кафу — защитник «Милана» (2003-2008) и капитан сборной Бразилии двукратный чемпиона мира, двукратный чемпион Италии, двукратный победитель Кубка Либертадорес.