18 сейвов в исполнении 18 голкиперов Бундеслиги в сезоне-2017/18

Бундеслига опубликовала подборку лучших сейвов сезона-2017/18. Видео, опубликованное на официальном канале лиги в YouTube, включает в себя вратарские спасения, совершённые голкиперами каждого из клубов высшего немецкого дивизиона.
В число восемнадцати сейвов, попавших на видео — спасение голкипера сборной Германии на Кубке конфедераций — 2017 и леверкузенского «Байера» Бернда Лено в матче 4-го тура Бундеслиги с «Аугсбургом» (0:0), а также сейв вратаря «Баварии» Мануэля Нойера в поединке 23-го тура с «Кёльном» (3:0).
Посмотреть видео можно в Youtube.
Бундеслига опубликовала видео 10 лучших вратарских сейвов сезона-2016/17