Эрикссон: Руни или Диего Косте в Китае было бы не менее комфортно, чем Халку

Экс-наставник сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон, работавший в китайских клубах «Гуанчжоу Фули», «Шанхай СИПГ» и «Шэньчжэнь», поделился впечатлениями о работе и жизни в Китае. Он рассказал что бывшему форварду «Зенита» Халку было комфортно в этой стране, и посоветовал нападающим «МЮ» и «Челси» Уэйну Руни и Диего Косте рассмотреть вариант продолжения карьеры в чемпионате Китая.
«Я давно не говорил с Руни, поэтому не знаю, что он думает, но, если бы он отправился в Китай, то получил бы положительный опыт. У него молодая семья, но там есть международные школы в больших городах, и я точно знаю, что ему оказали бы всю возможную помощь. Единственная проблема — язык. Но если ты живешь в Шанхае или в Пекине, то там много иностранцев, и это не так важно. И, не забывайте, к игрокам очень хорошо относятся. У них есть всё, что им нужно, за ними следят, так что у Руни или Диего Косты проблем бы не было.
Когда я был в «Шанхай СИПГ», у нас был бразильский игрок Халк, перешедший более, чем за £ 50 млн из «Зенита». У него не было проблем с жизнью в Китае — единственной его неурядицей стало то, что он получил травму в дебютном матче и не играл два месяца. Но я никогда не слышал, чтобы он жаловался на Китай, всё было отлично", — приводит слова Эрикссона Goal.