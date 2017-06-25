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Пол Инс: «Манчестер Юнайтед» нужны ещё два-три забивных игрока

25 июня 2017, воскресенье. 05:04. Футбол

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс выразил мнение, что задача первой важности для главного тренера Жозе Моуринью — приобрести забивных игроков в межсезонье.

«Я бы хотел, чтобы Моуринью подписал контракты с двумя или тремя игроками — и желательно, чтобы эти двое или трое могли бы забивать помногу мячей. Ещё одного полузащитника, желательно — забивного. И ещё одного нападающего-голеадора. Они так зависели от Ибрагимовича в прошлом сезоне. Если вы посмотрите на наиболее успешные составы „МЮ“ за последние 20 лет, то увидите, что там забивали все. У нас были забивные полузащитники. Гиггз, Скоулз, Рой Кин, я сам. У нас были защитники, которые забивали — Стив Брюс, Гэри Паллистер. Можно было надеяться, что Деннис Ирвин забьет парочку слева. Кому-нибудь удавалось отличаться больше 10 раз? Андер Эррера забивает мало, Хуан Мата — недостаточно. Да, Маркус Рашфорд и Джесси Лингард — ещё дети, но и они забивают мало. И Моуринью купил Погба. Но если ты платишь за игрока £ 89 млн, то не было бы слишком высоким требованием, чтобы он регулярнее ходил вперёд и забивал. Что бы Моуринью ни планировал, ему нужны голы. Но он это знает», — приводит слова Инса Mirror.

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Жозе Моуринью намерен приобрести четырёх игроков этим летом. Один трансфер уже совершён, но самое интересное ещё впереди.
Источник: Mirror Сообщить об ошибке
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Теги
Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Пол Инс
Новости. Футбол
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