Лукаку — про слухи о трансфере в «Челси»: опять слышу эту чушь, расслабьтесь!

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку опроверг слухи о своём готовящемся переходе в «Челси». Накануне футболист опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео с товарищеской игры 5 на 5 на футбольном поле в Лос-Анджелесе, принадлежащем «Челси», что многие пользователи Сети восприняли как знак скорого трансфера Лукаку.
«Ну вот… Опять слышу всю эту чушь… Это просто игра 5 на 5, люди! Кое-кому из вас нужно расслабиться», — написал Лукаку в своём «твиттере».
Ранее издание Daily Express сообщило, что Лукаку согласовал контракт с «Челси» и будет получать около £ 150 тыс. (€ 171 тыс.) в неделю в случае перехода в лондонский клуб.