Оляс подтвердил интерес «Арсенала» к нападающему «Лиона» Ляказетту

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс подтвердил, что «Арсенал» сообщал ему об интересе к нападающему Александру Ляказетту.
«Я виделся с Арсеном Венгером 13 июня на матче между Францией и Англией. Как я понимаю, он сообщил моему советнику, что со стороны „Арсенала“ имеется интерес к Ляказетту. Но ещё рано говорить о том, что сделка состоится. Мы не можем отпустить такого игрока, не найдя ему замену. Я не собираюсь быстро продавать Александра, потому что всегда остаётся возможность, что „Атлетико“ возьмёт его 1 января 2018 года. Я также слушаю, что мне говорит сам Александр», — приводит слова Оляса L'Equipe.