Хаби Алонсо — Арбелоа: всегда рад приветствовать тебя в своей команде, Альваро!

Экс-полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо обратился со словами поддержки к своему бывшему одноклубнику по «Реалу» и «Ливерпулю» Альваро Арбелоа, объявившему о завершении карьеры.
«Со времён нашего пребывания в „Ливерпуле“ и до совместной игры в „Реале“ мы были неразлучны, потому что он предлагает безусловную дружбу. Его никогда не волновало, что о нём говорят другие, и он всегда придерживался своих убеждений. Он никогда не сомневался, если требовалось защищать то, во что он верит, и тех, в кого он верит, — именно поэтому я так его ценю. Уверен, однажды герб „Реала“ и его 17-й номер вновь воссоединятся — рано или поздно. А я всегда буду приветствовать тебя в своей команде — и в профессиональном, и в личном смысле у тебя всегда будет место в основе. Лучшее — впереди!» — приводит обращение Хаби Алонсо Marca.
Хаби Алонсо также завершил свою карьеру по окончании минувшего сезона.