Арбитр отменил красную карточку в матче MLS после возражений пострадавшего

В матче регулярного чемпионата MLS между «Филадельфией Юнион» и «Ди-Си Юнайтед» (1:0) главный судья Сорин Стойка отменил красную карточку, выданную полузащитнику «Ди-Си» Лусиано Акосте.
Причиной отмены решения стала аппеляция хавбека «Филадельфии» Хариса Медуньянина — игрока, пострадавшего от нарушения Акосты. Медуньянин обратился к рефери, указав, что Акоста не заслужил красной карточки, показанной тому за нарушение на краю поля. Стойка прислушался к мнению игрока и отменил наказание.
«Я подошёл к арбитру, и он мне сказал: „Он пнул тебя“, а я сказал: „Я не думаю, что он пнул меня, мне кажется, это был просто толчок“. Так что, по моему мнению, там не было красной карточки», — сказал Медуньянин после игры.
Видео эпизода можно посмотреть на сайте ESPN FC.