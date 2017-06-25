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Слёзы Смолова, трясогузка на поле и другие фото с матча Мексика – Россия

25 июня 2017, воскресенье. 08:00. Футбол

24 июня на поле «Казань-Арены» национальная команда России в матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций уступила сборной Мексики со счётом 1:2 и завершила выступление на турнире.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча Мексика – Россия, подготовленные специальными фотокорреспондентами Александром Мысякиным и Денисом Тыриным.

Нападающий сборной России Фёдор Смолов не смог сдержать слёз после окончания матча.

Смотрите также предматчевый фоторепортаж, сделанный в окрестностях «Казань Арены».

«Чемпионат» совместно с Парком Горького запустил фотопроект «Футбол — это…». Выставка посвящена футбольным болельщикам со всего мира. Твоя фотография может встать в один ряд с портретами болельщиков с крупных футбольных турниров! Сделай крутое фото на стадионе или рядом с ним, ставь хэштег #champ2017, выложи фото в социальных сетях.

Самые яркие и креативные работы будут размещены на выставке. Конкурс проходит с 17 июня по 2 июля. С 7 июля победители смогут найти себя на специальном стенде.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Мексики — Футбол Сборная России — Футбол Фёдор Смолов Фото
Новости. Футбол
25 июня 2017, воскресенье
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