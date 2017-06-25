Лионель Месси празднует 30-й день рождения в кругу семьи

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, отметивший вчера 30-й день рождения, опубликовал в «Инстаграме» фотографию, на которой он вместе с семьей празднует свой юбилей.
«Заканчивается день рождения, большое спасибо всем за поздравления», — написал Месси.
Фото можно посмотреть в «Инстаграме».
«Барселона» вчера также поздравила своего форварда, опубликовав несколько видео с его участием. Одно из них содержит записи его игры за академию клуба, а в другом показано, как менялся имидж Месси за годы его выступлений.
«Барселона» в честь 30-летия Месси показала, как менялся имидж игрока