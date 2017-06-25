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Источник: Дембеле хочет покинуть «Боруссию» Д из-за отставки Тухеля

25 июня 2017, воскресенье. 08:37. Футбол

Нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле хочет покинуть клуб, так как на его желание выступать за команду негативно повлияла отставка главного тренера Томаса Тухеля. Об этом сообщает Eurosport, ссылаясь на источники, близкие клубу.

По информации агентства, «Боруссия» не согласна отпускать футболиста менее чем за € 80 млн.

Ранее в качестве основного претендента на Дембеле называлась «Барселона» — каталонцы, по слухам, готовы были заплатить € 50 млн. Однако информация была опровергнута спортивным директором «Боруссии» Михаэлем Цорком, подчеркнувшим, что в следующем сезоне Дембеле вновь будет защищать цвета немецкого клуба.

В чемпионате Германии Дембеле принял участие в 32 матчах, став автором 6 голов и 13 результативных передач. Контракт Дембеле с «Боруссией» в силе до лета 2021 года.

«Барселона» намерена приобрести Усмана Дембеле с сезона-2018/19
Источник: Eurosport.fr Сообщить об ошибке
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Теги
Боруссия Д ФК Барселона Томас Тухель Усман Дембеле
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25 июня 2017, воскресенье
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