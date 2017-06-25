Лэмпард: в прошлый раз Лукаку не дали достаточного количества шансов в «Челси»

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал возможное возвращение форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку в лондонский клуб.
«Я знаю, на что способен Ромелу, потому что играл рядом с ним, хоть это и было на ранней стадии его карьеры. Вероятно, в прошлый раз Лукаку не дали достаточного количества шансов в „Челси“. С момента ухода из клуба он сильно прибавил, так что возвращение Ромелу в „Челси“ — это хороший вариант. Единственное, на что я должен обратить внимание, это то, что «Челси» — место с завышенными ожиданиями, любому новичку трудно проявить себя тут.
Я уверен, что „Челси“ попытается заполучить игрока того же плана, что и Диего Коста, который может дать им 20 голов в сезон и большую помощь при обороне», — цитирует Лэмпарда Sky Sports.