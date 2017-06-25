Бернадески: Италия U21 играла с Германией сердцем и заслужила выход в полуфинал

Нападающий молодёжной сборной Италии Федерико Бернардески поделился впечатлениями от победы над сверстниками из Германии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2017 U21. Встреча проходила в Тыхы (Польша) на стадионе «Мейски» и завершилась со счётом 1:0. Бернадески забил единственный мяч.
«Это очень эмоциональный момент. Вчера я высказал свои мысли на пресс-конференции и сказал, что носить футболку сборной — это нечто особенное, поэтому для меня очень много значит столь важный гол. Думаю, наша команда заслуживает похвалы. Мы играли сердцем и за счет этого сохраняли высокий темп. На мой взгляд, Италия заслужила выход в полуфинал», — сказал игрок в эфире Rai Sport.
В полуфиналах турнира Испания встретится с Италией, а Англия сыграет с Германией.
Видео гола Бернадески доступно в «Твиттере».