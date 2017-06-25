Тульский «Арсенал» рассчитывает подписать контракты с 4-5 новичками этим летом

Тульский «Арсенал» рассчитывает подписать контракты с четырьмя-пятью новичками в летнее трансферное окно. Об этом сообщил генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов.
«Могу сказать, что в это межсезонье команду пополнят 4-5 новых игроков. Работа в этом направлении активно ведётся, постараемся уже в ближайшее время порадовать вас фамилиями новичков», — цитирует Балашова официальный сайт тульского «Арсенала».
Накануне тульский «Арсенал» вылетел на второй летний учебно-тренировочный сбор в Австрию.