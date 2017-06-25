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«ПСЖ» готов побороться за Бэйла, если «Реал» решит его продать

25 июня 2017, воскресенье. 10:23. Футбол

«ПСЖ» готов приобрести нападающего «Реала» Гарета Бэйла. В парижском клубе потеряли надежду на то, чтобы купить форварда «Монако» Килиана Мбаппе, и переключились на кандидатуру валлийского футболиста, пишет AS со ссылкой на французское издание Le Parisien.

Если «Реал» этим летом решит расстаться с Бэйлом, «ПСЖ» сделает мадридскому клубу предложение по 27-летнему футболисту. Сообщается, что в качестве альтернативы парижане рассматривают вариант с приглашением форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

Бэйл: чувствую себя лучше, чем когда-либо, и не могу дождаться нового сезона
Источник: AS Сообщить об ошибке
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Теги
Манчестер Сити ПСЖ ФК Реал Мадрид Гарет Бэйл Килиан Мбаппе Серхио Агуэро Хуан Монако Трансферы
Новости. Футбол
25 июня 2017, воскресенье
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