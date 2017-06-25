Агент: у Рейны нет предложений от других клубов, он сосредоточен на «Наполи»

Голкипер «Наполи» Пепе Рейна не получал предложений от других клубов. Об этом сообщил агент Мануэль Гарсия Килон, представляющий интересы футболиста.
«У нас нет предложений от каких-либо других клубов, поскольку мы сосредоточены на «Наполи». Ждём новостей, они могут появиться уже в ближайшее время», — цитирует агента Mattino.
34-летний вратарь в минувшем сезоне провёл 37 матчей в Серии А и пропустил 38 голов, а также получил одну жёлтую карточку. Действующий контракт Рейны с «Наполи» рассчитан до лета 2018 года.