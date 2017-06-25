Защитник «Брайтона»: жду, когда мы поймём, что можем на равных играть с лучшими

Защитник «Брайтон энд Хоув Альбион» Лайам Росиньор поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча первого тура АПЛ с «Манчестер Сити». Встреча состоится 12 августа.
«Я верю в игроков „Брайтона“ и их мастерство. Знаете, чего я жду больше всего? Момента, когда игроки „Брайтона“ осознают, что могут на равных играть с лучшими футболистами АПЛ. В свой первый сезон в АПЛ я был таким же. В первом туре ты будешь играть против Серхио Агуэро и Давида Сильвы, но потом ты не даёшь им обыграть себя один в один в отдельном эпизоде и обретаешь уверенность», — цитирует игрока the Argus.
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