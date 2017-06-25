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Ле Тиссье: Пеллегрино способен вернуть «Саутгемптону» нужный фанатам футбол

25 июня 2017, воскресенье. 11:52. Футбол

Легенда «Саутгемптона» Мэттью Ле Тиссье прокомментировал назначение Маурисио Пеллегрино на пост наставника «святых». 45-летний наставник заключил с клубом соглашение, которое рассчитано на три года.

«Многие фанаты „Саутгемптона“ в конце прошлого сезона разочаровались в стиле игры своей команды больше всего на свете. Восьмое место в АПЛ — это здорово, но очков команда набрала намного меньше, чем в прошлом сезоне. Финал Кубка лиги получился отличным, но, думаю, в конечном счёте поклонники „Саутгемптона“ подумали: «Да, нам нравится выигрывать, нам нравится играть в финале, но мы хотели бы получать удовольствие от игры». И это было для меня главным.

«Саутгемптону» нужен тренер, который вернёт команде привлекательный футбол. Судя по всему, Пеллегрино на это способен», — цитирует Ле Тиссье Sky Sports.

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Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Теги
Саутгемптон Маурисио Пеллегрино
Новости. Футбол
25 июня 2017, воскресенье
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