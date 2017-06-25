Постекоглу: величие Кэхилла выходит за пределы австралийского спорта

Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу в преддверии матча 3-го тура Кубка конфедераций с командой Чили, который состоится 25 июня, ответил на вопрос о 37-летнем форварде австралийцев Тиме Кэхилле.
«Кэхилл — великий австралиец, причём не только в категории спорта, но и за его пределами. Просто так не проводят 100 матчей за сборную. И если он будет играть с Чили, то не из-за юбилейного матча, а потому, что заслужил это. Он забивал на трёх чемпионатах мира подряд, это невероятно», — цитирует Постекоглу Goal.
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