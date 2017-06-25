Ерохин: сборная России на Кубке конфедераций пыталась поднять фанатам настроение

Полузащитник сборной России Александр Ерохин подвёл итог выступлению национальной команды на Кубке конфедераций — 2017. Россияне набрали три очка в трёх матчах и не смогли пробиться в плей-офф турнира.
«Мы старались улучшить отношение болельщиков к сборной, поднять им настроение. Понятно, что это надо было делать ещё и результатом. Будем работать над этим.
Мне показалось, что мы в каждой игре в чём-то прибавляли. Психологически были отлично готовы к этим матчам. Ни в чём не уступили, единственное – надо реализовывать свои моменты и постараться избежать ошибок. Но футбол состоит из ошибок и забитых голов.
Нужно всё проанализировать – и каждому по отдельности, и команде в целом – сделать выводы и двигаться дальше. Все силы направить на то, чтобы как можно лучше подготовиться к чемпионату мира», — сказал Ерохин в интервью пресс-службе ФИФА.