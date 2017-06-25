Агент: у «Лацио» остался один вариант — продать Кейта Бальде прямо сейчас

Роберто Календа, агент нападающего «Лацио» Кейта Бальде, ответил на вопрос о будущем своего клиента.
«В „Лацио“ никогда не давали нам намёков относительно планов на Кейта. „Лацио“ сделал свой выбор: они даже не думали о продлении контракта. За последние два года нам ни разу не предлагали продлить контракт. Только на прошлой неделе была сделана неуклюжая попытка переговоров. „Лацио“ видит в нём товар, который нужно продать. У Бальде остался всего год по контракту, так что тут есть только один вариант: продать его прямо сейчас», — цитирует агента Corriere dello Sport.
Кейта Бальде в сезоне-2016/17 провёл 34 матча за «Лацио», в которых отметился 16 голами и шестью результативными передачами.