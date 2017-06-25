Олич: знаю, что Bild написал о том, что я завершаю карьеру, но это неправда

Бывший нападающий ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич отрицает, что принял решение завершить карьеру. Ранее немецкое издание Bild опубликовало следующие слова 37-летнего футболиста: «Я готов повесить бутсы на гвоздь. Думаю, что завершаю карьеру с чистой совестью».
«Знаю, что Bild написал о том, что я завершаю карьеру, но это неправда. Может быть, я провёл свою последнюю игру, а, может, и нет. Ситуация та же, что и прошлым летом — если я получу хорошее предложение, то продолжу карьеру. Я не травмирован, хорошо себя чувствую и могу играть. Но если достойное предложение не поступит, то я уйду», — цитирует Олича Sportske Novosti.
Последним клубом Олича был «Мюнхен-1860», с которым он вылетел из второй Бундеслиги по итогам минувшего сезона.