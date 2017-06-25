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Карницкий: у «Тосно» нет проблем с мотивацией в матчах с любым соперником

25 июня 2017, воскресенье. 13:18. Футбол

Новичок «Тосно» Александр Карницкий прокомментировал победу в контрольной игре с «Долгопрудным» (4:0) и подвёл итоги второго летнего сбора.

«Результат хороший, забили четыре мяча, сыграли на ноль. Но нам есть куда стремиться в плане игры, чем мы и занимаемся. Стоит отметить второй тайм игры, в котором забили все четыре мяча, и многое у нас получалось. Лично я думаю, команда не обращала внимания на ранг соперника. При выходе на поле задача одна – победить. В нашей команде, думаю, нет проблем с мотивацией с любым соперником.

В целом сбор прошёл отлично, выполнили большой объём работы, неплохо провели спарринги и, к счастью, обошлось без серьёзных травм. Лично для меня сбор прошёл хорошо, я стал частью команды, плюс, удалось отличиться в одном из матчей. Надеюсь, дальше будет ещё лучше!» — цитирует Карницкого сайт «Тосно».

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Источник: Футбольный клуб "Тосно" Сообщить об ошибке
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