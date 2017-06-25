Спаллетти предложил Хандановичу улучшить игру ногами или покинуть «Интер»

Голкипер «Интера» Самир Ханданович может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Новый главный тренер нерадзурри Лучано Спаллетти сказал вратарю, что ему нужно радикально улучшить игру ногами, утверждает Tuttosport.
В противном случае, по данным источника, Ханданович покинет клуб этим летом. Сам Спаллетти хочет видеть в команде голкипера «Ромы» Войцеха Щенсны.
33-летний Ханданович в течение многих лет регулярно входит в число лучших голкиперов серии А по игре на линии ворот и является специалистом по отражению пенальти.
Агент: у «Лацио» остался один вариант — продать Кейта Бальде прямо сейчас