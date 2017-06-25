«Челси» отдал молодого защитника Дабо в аренду «Витессу»

Молодой защитник «Челси» Фанкати Дабо продолжит карьеру в чемпионате Нидерландов. Синие отдали 21-летнего футболиста в аренду в «Витесс». Соглашение рассчитано на один год, информирует официальный сайт английского клуба.
Вторую половину минувшего сезона футболист провёл в аренде в клубе «Суиндон Таун». На счету Дабо 15 матчей (все — в основном составе) в Первой лиге (третий дивизион чемпионата Англии), один забитый гол и три жёлтые карточки. Дабо отличается универсализмом и может играть на любой позиции в обороне.