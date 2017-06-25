Лебедев: готов выступить на заседании комитета и объяснить смысл своих слов

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев прокомментировал новость о том, что материалы по его словам о полузащитнике сборной России Юрии Жиркове будут переданы в комитет по этике РФС.
«С удовольствием приду на заседание, если получу приглашение от комитета. Выступлю и объясню смысл своих слов. Думаю, что огромная масса российских болельщиков и члены комитета поддержат меня, ведь они испытывали те же чувства во время матча Мексика – Россия, что и я.
Посмотрим, какое решение будет принято. С удовольствием его выполню. Однако думаю, что всё закончится положительно для всех сторон. Серьёзных решений комитет по этике РФС никогда не принимал. Да и ещё не факт, что заседание вообще состоится», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.