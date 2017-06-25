Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва: с моей лодыжкой всё в порядке

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва избежал серьёзной травмы. 22-летний хавбек получил повреждение в матче Кубка конфедераций с командой Новой Зеландии. Травму футболист получил в эпизоде, когда забивал гол на 37-й минуте, и после перерыва он был заменён.
«Большое спасибо за все ваши сообщения с поддержкой. С моей лодыжкой всё в порядке», — написал Бернарду Силва на своей странице в «Твиттере».
Прошедший 24 июня в Санкт-Петербурге матч завершился победой сборной Португалии со счётом 4:0.