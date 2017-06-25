Власти Сочи заявили о готовности города к проведению ЧМ-2018

Заместитель главы администрации Сочи Сергей Юрченко сообщил, что город в целом готов принять чемпионат мира — 2018.
По его словам, осталось лишь решить вопрос с ребрендингом городской среды, так как ранее Сочи был оформлён к Кубку конфедераций, сообщает интернет-издание «Юг Times».
«Сегодня мы отрабатываем всю транспортную логистику, всю городскую инфраструктуру, связанную с оформлением, культурными событиями, прилегающей территорией, возможными ограничениями в связи с употреблением алкоголя. Там, где мы совместно с ФИФА видим незначительные замечания, мы их устраняем», — пояснил Юрченко.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдёт на 12 российских стадионах с 14 июня по 15 июля.