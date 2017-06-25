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Акинфеев получит отдых после КК-2017, Васин и Головин сразу присоединятся к ЦСКА

25 июня 2017, воскресенье. 19:04. Футбол

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги первого тренировочного сбора команды, а также рассказал о возвращении игроков сборной России с Кубка конфедераций — 2017 и о состоянии травмированных футболистов.

«Мы проделали очень большой объём работы. Все дни были двухразовые тренировки, плюс почти все футболисты сыграли по 90 минут. Хорошо поработали. Много молодёжи, и было много изменений в стартовом составе, из-за чего не хватало стабильности. Цель стояла не выиграть, а получить игровую практику. Хотя побеждать хочется всегда. Но на фоне усталости это было сложно. Главное — что все получили практику и обошлись без травм. Принято ли решение, кто из молодёжи продолжит работу на втором сборе? В ближайшее время займёмся этим вопросом. Поймём, кто присоединится к нам на второй сбор, и от этого зависит, кто из молодёжи останется.

Что касается футболистов, участвовавших в Кубке конфедераций: Васин и Головин, учитывая, что они достаточно молодые и несут не такую большую нагрузку, сразу приедут на второй сбор. Акинфеев получит время для отдыха и восстановления.

Марио Фернандеса мы прекрасно знаем, он был готов сыграть уже после операции! Но пока он провёл лишь несколько тренировок. Думаю, на втором сборе он сможет сыграть в любом из спаррингов. Игнашевичу ещё требуется время на восстановление, это не тот случай, когда стоит рисковать. Оценим его состояние на втором сборе. Аланом Дзагоевым мы не можем рисковать. Он очень много пропустил из-за травмы. Надо, чтобы он подошёл в хорошем состоянии к началу сезона. То, как он работает, внушает оптимизм. Важно, что у него нет никакого дискомфорта, он хорошо переносит нагрузки. Надеюсь, на втором сборе он тоже будет участвовать в спаррингах», — цитирует Гончаренко пресс-служба ЦСКА.

Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА Алан Дзагоев Александр Головин Виктор Васин Виктор Гончаренко Игорь Акинфеев Марио Фернандес Сергей Игнашевич Травмы — футбол
Новости. Футбол
25 июня 2017, воскресенье
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