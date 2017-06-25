Германия обыграла Камерун и заняла первое место в группе B Кубка конфедераций

В матче 3-го тура группы В Кубка конфедераций – 2017 сборная Германии обыграла команду Камеруна. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой немцев со счётом 3:1.
В составе победителей дубль оформил Тимо Вернер, а ещё один гол забил Керем Демирбай. За африканскую команду отличился Венсан Абубакар.
В параллельном матче сборная Чили и Австралии сыграли вничью со счётом 1:1. Таким образом, сборная Германии вышла в полуфинал с первого места.
Итоговое турнирное положение в группе B: 1. Германия — 7 очков; 2. Чили — 5; 3. Австралия — 2; 4. Камерун — 1.