Чили сыграла вничью с Австралией и заняла второе место в группе B КК

В третьем туре группы B Кубка конфедераций на стадионе «Спартак» в Москве сборные Чили и Австралии сыграли вничью со счётом 1:1.
Австралийцы сумели открыть счёт в конце первого тайма, когда точным ударом отметился Джеймс Троизи. Чилийцы отыгрались на 69-й минуте — отличился Мартин Родригес.
В параллельном матче сборная Германии обыграла команду Камеруна (3:1). Таким образом, чилийцы вышли в полуфинал со второго места, уступив первую строчку немцам.
Итоговое турнирное положение в группе B: 1. Германия — 7 очков; 2. Чили — 5; 3. Австралия — 2; 4. Камерун — 1.