«Ахмат» в контрольном матче разгромил «Вёргль», Балай оформил хет-трик

В контрольном матче на сборе в Австрии «Ахмат» встречался с местной командой «Вёргль», которая в прошлом сезоне финишировала на 13-й строчке в третьем австрийском дивизионе. Подопечные Олега Кононова одержали крупную победу со счётом 5:1.
На 15-й минуте грозненская команда вышла вперёд благодаря голу новичка Раванелли. На 26-й минуте Резиуан Мирзов закрепил преимущество «Ахмата». На 45-й минуте «Вёргль» один мяч отыграл, реализовав пенальти. После перерыва на поле появился Беким Балай. Албанский форвард сумел оформить хет-трик, отличившись на 56-й, 59-й и 84-й минуте.