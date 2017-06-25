Созин: Кокорин и Дзюба объявили войну футбольному сообществу

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин высказал мнение о поведении нападающих «Зенита» Александра Кокорина и Артёма Дзюбы. Кокорин выложил в своём «инстаграме» видео с подписью «месседж» (послание). На этом видео футболисты прикладывают ребро ладони к губам. Что именно значит данный жест и кому он адресован, игроки, не попавшие в заявку сборной России на Кубок конфедераций, не объяснили.
«Что означают жесты Кокорина и Дзюбы? Хочется верить, что эти два «великих» российских футболиста вытирают сопли после того, как простудились в Европе. Либо уже мозг вытекает. Они объявили войну футбольному сообществу и, главное, сделали это с молчаливого согласия «Зенита». Клуб каждый раз защищает их и выгораживает от претензий со стороны болельщиков и не только. Если сейчас «Зенит» не отреагирует на эту выходку, то это породит бурю, которая снесёт и футболистов, и руководителей клуба. Ведь мало того что Кокорин издевается над футбольным сообществом, так он и имидж команды портит.
Неужели руководители, вкладывающие большие деньги в развитие команды и приглашающие известного специалиста, будут терпеть выходки этого «уникального» человека. Надо вернуть Кокорина обратно в Белгород. Тогда не будет ни жестов, ни высказываний, ни шампанского, ни частных самолётов», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».